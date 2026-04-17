В Реутове прошла акция памяти жертв геноцида советского народа

Памятная акция ко Дню жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны прошла 17 апреля на мемориале «Реутовцам, погибшим за Отечество» в Подмосковье. Жители города возложили цветы и почтили погибших минутой молчания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие депутаты, ветераны боевых действий, кадеты, юнармейцы и жители Реутова. Участники церемонии возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.

Первый заместитель председателя совета депутатов Реутова Николай Ковалев подчеркнул важность сохранения исторической памяти и имен тех, кто мужественно защищал Родину ценой своей жизни.

Заместитель руководителя ассоциации ветеранов СВО Владислав Панин напомнил, что русский народ одержал Победу над фашизмом и освободил европейские страны от гнета врага.

В 2026 году памятные мероприятия впервые проходят в России в рамках реализации федерального закона «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.