В Реутове прошла акция «10 000 шагов к жизни» ко Всемирному дню сердца

В Реутове состоялась массовая оздоровительная акция «10 000 шагов к жизни», приуроченная к празднованию Всемирного дня сердца, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Мероприятие, прошедшее в парке «Фабричный пруд», собрало множество горожан, желающих поддержать свое здоровье и активно провести время. Акция прошла в формате скандинавской ходьбы, которая является одним из самых популярных направлений спортивных тренировок среди жителей города разных возрастов.

Организаторы подготовили для участников насыщенную и продуманную программу. Сбор начался в 11:00 у главной сцены парка. С этого же времени начала свою работу мобильная станция «Проверь свое здоровье». Здесь все желающие перед началом физической активности могли измерить артериальное давление и получить важные рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Эта инициатива подчеркнула основную цель акции — привлечение внимания к важности заботы о своем сердце.

Перед стартом для всех собравшихся был проведен профессиональный инструктаж и энергичная разминка, которая помогла подготовить организм к нагрузке и задала позитивный настрой всему мероприятию. Ровно в 11:30 был дан старт, и участники отправились по живописным берегам Фабричного пруда, формируя свой собственный, индивидуальный «Маршрут Здоровья». Атмосфера мероприятия была дружественной и позитивной, объединив людей разных поколений общей целью.

Для создания комфортных условий на протяжении всего мероприятия работала чайная станция, где участники могли согреться горячим напитком и поделиться впечатлениями после прохождения маршрута. Прошедшая акция стала ярким событием в общественной жизни города, наглядно продемонстрировав приверженность жителей Реутова активному образу жизни.

Подобные мероприятия не только способствуют улучшению физического здоровья горожан, но и играют важную социальную роль, объединяя людей и формируя культуру ответственного отношения к своему здоровью.

