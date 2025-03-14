В Реутове прошел слет участников областного конкурса «Учитель года Подмосковья»

13–14 марта на базе школы № 10 городского округа Реутов состоялся XXI слет участников областного конкурса «Учитель года Подмосковья», в котором приняли участие более 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Слет проводится ежегодно с целью развития и совершенствования конкурсного движения, распространения опыта лучших учителей Московской области, а также расширения профессиональных контактов.

Традиционно мероприятие прошло на родине победителя предыдущего года. На торжественном открытии слета состоялась передача символа конкурса — фарфорового пеликана — победителю конкурса 2024 года Юрию Уробушкину, учителю физики Реутовской школы № 10.

В рамках двухдневного семинара участники конкурса ознакомились с актуальными вопросами подготовки, посетили мастер-классы, открытые уроки, круглые столы и творческие лаборатории победителей и лауреатов конкурса разных лет. Всего за два дня было проведено более 50 открытых мероприятий.

Первый и второй туры областного конкурса «Учитель года Подмосковья-2025» пройдут с 13 по 18 апреля на базе губернского колледжа и парк-отеля «Воздвиженское» в Серпухове. В этом году на участие подали заявки 57 учителей общеобразовательных организаций Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.