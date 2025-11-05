В Реутове прошел рейд по взысканию налоговых задолженностей

В Реутове 29 октября состоялся совместный рейд судебных приставов и правоохранительных органов, направленный на взыскание долгов по налогам. В ходе проверки были вручены постановления о возбуждении исполнительного производства и требования на оплату налоговых задолженностей, сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

«Рекомендуется сразу же стараться оплачивать задолженность, так как затем последует принудительная мера — наложение ареста на имущество и счета. Будем приходить к тем гражданам, которые не платят. — Прокомментировал судебный пристав-исполнитель города Мерген Эмгеев. — Я думаю, это не понравится гражданам. Поэтому призываю вовремя оплачивать задолженности».

Судебные приставы-исполнители Реутовского ГОСП ГУФССП России напоминают жителям о необходимости своевременно исполнять финансовые обязательства во избежание принудительного взыскания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.