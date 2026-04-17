В Реутове прошел концерт ко Дню труда Подмосковья

Торжественное мероприятие объединило ветеранов труда, представителей трудовых династий и молодых специалистов. С праздником реутовчан поздравил глава городского округа Алексей Ковязин.

«Наша сила – в единстве ветеранов, трудовых династий и молодых специалистов, каждый из которых ежедневно пишет новую страницу истории Реутова. Именно благодаря накопленному научно-техническому и инновационному потенциалу наш город носит высокое звание наукограда», — отметил Ковязин.

С приветственными словами также выступили депутат Московской областной думы Тарас Ефимов, депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев, первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков, заместитель генерального директора АО «ВПК «НПО машиностроения» Анатолий Свинцов и епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.

В ходе церемонии жителям вручили благодарственные письма и почетные грамоты за многолетний труд и профессионализм.

«Этот праздник объединил все наши главные трудовые традиции — от советского периода до современности. Именно вашими руками создается то, что необходимо для самой большой цели — Победы», — подчеркнул Ефимов.

Праздничную программу украсили выступления коллективов музыкально-хоровой школы «Радуга», вокального ансамбля «СОШ №10», МАОУ «Лицей», детской школы искусств — музыкального театра и ансамбля «Славяночка».

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, от усилий работающей команды в Подмосковье зависит не только развитие, но и наша победа.

«Времена сложные, и от того, что каждый из членов нашей команды делает на своем месте, от наших совместных усилий, от взаимопонимания зависит не только строительство дорог и работа поликлиник, зависит самое главное — наша победа», — добавил Воробьев.