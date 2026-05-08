В Реутове прошел концерт ко Дню Победы

Праздничный концерт к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоялся 7 мая в Центре культуры и искусств в Реутове. Перед зрителями выступил вокальный ансамбль «РеМикс» с песнями военных лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сцене Центра культуры и искусств артисты ансамбля «РеМикс» исполнили известные композиции военных лет. Зрители подпевали артистам и поддерживали их аплодисментами. По словам организаторов, такие мероприятия помогают сохранять культурное наследие и память о героях прошлых лет.

Центр культуры и искусств в Реутове открыли в сентябре 2020 года. Здание оснащено современным сценическим оборудованием, что позволяет проводить крупные концерты и фестивали.

Сегодня в центре работают два учреждения: «Школа искусств — детский музыкальный театр», где обучаются более тысячи детей, и дом культуры, объединяющий около 30 любительских коллективов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.