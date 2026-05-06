В Реутове прошел автопробег «Бессмертный полк»

Автопробег «Бессмертный полк», приуроченный ко Дню Победы, состоялся 5 мая в Реутове. Колонна автомобилей с флагами и портретами ветеранов проехала по улицам города и завершила маршрут у мемориала с возложением цветов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционная патриотическая акция прошла во вторник, 5 мая. Колонна автомобилей, украшенных флагами, Георгиевскими лентами и портретами ветеранов, стартовала на Юбилейном проспекте и проследовала по улицам Реутова.

Финишировали участники у Мемориала «Реутовцам, погибшим за Отечество». У Вечного огня они возложили цветы в память о героях Великой Отечественной войны.

В автопробеге приняли участие сотрудники администрации, члены Ассоциации ветеранов СВО и Общественной палаты, депутаты городского совета, представители муниципальных учреждений, активисты «Молодой Гвардии», предприниматели и жители города.

Акция прошла в Реутове в шестой раз. С каждым годом к ней присоединяется все больше горожан, чтобы почтить память тех, кто одержал Победу 81 год назад на фронте и в тылу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.