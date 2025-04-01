В Реутове приступили к благоустройству территории после ремонта теплосетей

В городском округе Реутов, на улице Советской ведутся активные работы по благоустройству территории после масштабной реконструкции тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Основные этапы включают восстановление грунта, выравнивание поверхности и подготовку к озеленению. Уже завезена песчано-глиняная смесь для устранения неровностей, а с недавнего времени началась доставка плодородного грунта», — рассказал директор МБУ ХЭУ Иван Квасов.

Особое внимание уделили территории школы № 3, на которой до проведения реконструкции находились надземные теплосети. В рамках ремонта трубы демонтировали, а поверхность земли выровняли.

«Надземные теплосети привлекали внимание молодежи и могли стать причиной травм. Сейчас у нас удобная, красивая и безопасная территория, которую можно использовать для отдыха и школьных мероприятий», — отметила директор школы № 3 Ирина Смирнова.

Сейчас идет подготовка к высадке деревьев и кустарников, а также обустройству газонов. Озеленение пройдет в рамках Международной акции «Сад памяти», посвященной 80-летию Победы. При закупке саженцев будут учтены мнения жителей — какие кустарники и деревья они хотели бы видеть у себя во дворе. Работы позволят создать гармоничную среду, сочетающую функциональность, безопасность и эстетичный вид.

Благоустройство будет проведено не только вдоль улицы Советской, но и на всех участках, где шла реконструкция.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.