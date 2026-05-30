В Реутове поздравили юных жителей в преддверии Дня защиты детей

В детском поликлиническом отделении Городской поликлиники № 2 сегодня царила особенно теплая атмосфера. В преддверии Дня защиты детей сюда пришли поздравить юных пациентов и их родителей депутаты городского Совета, представители Фонда социальной поддержки населения, главный врач Реутовской больницы Юрий Линниченко и заведующий поликлиникой Александр Пахомов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

Гости поздравили всех с наступающим праздником, вручили ребятам подарки — развивающие игры, кукол, наборы для творчества — и пожелали им и их родителям отличных летних каникул.

Добрая акция была организована по инициативе депутатов при поддержке медицинских и образовательных учреждений города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.