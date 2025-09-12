В Реутове повысили цифровую грамотность старшего поколения

Для жителей старшего поколения провели лекцию о том, как надежно защитить себя от мошеннических манипуляций в интернете и по телефону. Мероприятие прошло под руководством заместителя главы округа Екатерины Отческой.

Подобные инициативы особенно актуальны, так как злоумышленники постоянно изобретают новые, изощренные схемы обмана, направленные именно на наиболее доверчивых граждан. В ходе лекции были подробно разобраны самые распространенные сценарии, с которыми могут столкнуться пенсионеры.

Слушателям рассказали о звонках от лжесотрудников банков, Социального фонда или правоохранительных органов под предлогами перерасчета пенсии, оформления льгот или защиты сбережений на «безопасном счете». Особое внимание было уделено тому, как распознать психологические уловки мошенников, использующих срочность и запугивание. Участникам мероприятия напомнили главные правила безопасности: никогда не сообщать незнакомцам по телефону данные СНИЛС, реквизиты карт и коды из СМС, не переходить по сомнительным ссылкам в мессенджерах и всегда самостоятельно перезванивать в официальные организации для проверки информации.

Лекция стала важным шагом в повышении осведомленности старшего поколения о современных угрозах. Полученные знания помогут жителям быть более бдительными и эффективно защищать свои персональные данные и финансовые средства. Подобные лекции будут проводиться в Реутове на постоянной основе.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье с первого дня чувствует доверие и поддержку президента страны и всегда находится в конструктивном диалоге с правительством.

«Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой — это касается и дольщиков, и развития дорог, транспорта, парков, модернизации ЖКХ», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области