В Реутове появится новая благоустроенная зона для прогулок и отдыха

В начале октября в администрацию городского округа Реутов поступила петиция, которую подписали почти полторы тысячи горожан. В обращении на имя главы муниципалитета люди просили снести старый самострой на территории между жилыми кварталами и железной дорогой жители северной части города и обустроить на его месте зеленую зону с дорожками для прогулок и площадками для активного отдыха, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Я, как и все мои соседи, хочу рядом с домом место, где можно было бы безопасно и комфортно проводить время на свежем воздухе. Постройки вдоль железной дороги — это наследие 90 годов прошлого века, у нас они ассоциируются только с антисанитарией и криминалом», — сказал один из инициаторов подписания петиции Андрей Будин.

Ресурсоснабжающие организации тоже обратились в администрацию с просьбой рассмотреть законность самовольного строительства. «Эти строения расположены на коммунальных сетях, где в принципе запрещено размещать какие-либо постройки. Землю более 30 лет назад выделяли для временной автостоянки, но срок договора аренды земли давно истек», — пояснила заместитель главы городского округа Реутов Оксана Зотова.

Межведомственная комиссия при администрации признала конструкции ГСК «Комсомольский» самовольно построенными объектами. На основании заключения комиссии подписано Постановление от 30.102024 № 494-ПА о сносе и демонтаже самовольных построек. Администрация дает определенный срок для добровольного освобождения земельного участка. Если этого не произойдет, снос будет осуществляться в принудительном порядке.

На месте самостроя появится сквер с игровыми и спортивными площадками. «Проект комплексного развития территории уже разработан, — рассказала Лилия Богданова. — Он предполагает обустройство прогулочной зоны с дополнительным озеленением, плоскостными фонтанами, велодорожками, детскими игровыми площадками и зоной для воркаута. Есть инвестор, который готов его реализовать. Думаю, уже в следующем году эта часть города преобразится, станет современной и комфортной».

Инвестор принял решение о поощрении владельцев, выбравшим добровольный снос построек. «Участники ГСК могут воспользоваться одним из следующих вариантов компенсации: 400 тыс. рублей за каждый снесенный объект или машино-место в новом многоуровневом паркинге по льготной цене 200 тыс. рублей (при рыночной стоимости 1,5 млн рублей). Строительство паркинга планируется завершить в течение года, а владельцам объектов, выбравшим этот вариант, на всё время его строительства будет предоставлена бесплатная парковка», — сказал заместитель руководителя проекта Михаил Шин.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.