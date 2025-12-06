В Реутове подвели итоги по работе с молодежью в рамках Дня добровольца

5 декабря в школе № 10 Реутова прошел форум, посвященный всероссийскому Дню добровольца. Представители Администрации, руководители волонтерских организаций образовательных учреждений города и активисты «Молодой Гвардии» и «Волонтеров Подмосковья» приняли участие в обсуждении итогов этого года.

Особое внимание участники мероприятия уделили поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также сбору и отправке гуманитарного груза на передовую и в новые регионы. Кроме того, отметили важность проведения Уроков мужества для воспитания патриотизма в рамках реализации областной программы «Успех в единстве поколений».

«Мы все — одна большая команда. В нашем отделении более 200 активистов. Ребята из многих школ являются волонтерами и активно помогают в организации социальных мероприятий. Это позволяет прививать патриотизм в каждом молодом человеке», — прокомментировала руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Софья Шинкарева.

В конце встречи активисты определили приоритетные направления работы на следующий год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.