В Реутове подвели итоги 2025 года на форуме «Управдом»

11 декабря в Реутове состоялся завершающий в этом году муниципальный форум «Управдом». Представители администрации и управляющих, ресурсоснабжающих компаний, МЧС России по МО в г. о.Реутов, «Мособлэнерго Восток», «МособлЕИРЦ», Общественной палаты, Ассоциации ПСД МКД, а также председатели домовых советов и жители города обсудили ключевые вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Особое внимание в ходе обсуждения уделили соблюдению правил пожарной безопасности в новогодний сезон. Во время торжественной части наградили победителей конкурса главы «Мой комфортный дом» в номинациях «Лучший дом», «Лучший двор» и «Лучший подъезд».

«Каждый раз, приходя в очередной подъезд или двор, мы видим что-то новое, наши жители умеют удивлять. Это говорит о кропотливой совместной работе горожан, администрации и управляющих компаний. Победители муниципального конкурса участвуют в областных и практически ежегодно реутовчане становятся победителями или призерами. „, — прокомментировала начальник отдела муниципального жилищного контроля в составе Управления ЖКХ Лариса Томашпольская.

На этой неделе реутовское отделение Ассоциации председателей советов МКД МО приняло участие в итоговом форуме «Управдом», посвященному 10-летию организации. Представителей от города наградили Почетной грамотой за выдающийся вклад в развитие общественного жилищного контроля в области ЖКХ, энергетики и благоустройства Подмосковья, а также за активную работу с населением и высокий профессионализм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.