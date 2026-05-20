В Реутове подросткам вручили первые паспорта

Церемония состоялась в среду, 20 мая, в здании администрации. Паспорта школьникам вручил руководитель ассоциации ветеранов СВО Реутова, заместитель главы города Александр Манаенко. Он поблагодарил родителей за достойное воспитание детей и подчеркнул, что с получением документа у подростков появляются новые права и обязанности.

Особое внимание на встрече уделили важности активной гражданской позиции. Юные жители города рассказали о планах на будущее и отметили, что уже определились с выбором профессии.

Вместе с паспортами школьникам вручили памятные книги Николая Карамзина «История государства Российского» и значки Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых». В Реутове торжественное вручение главного документа гражданина России в 14 лет стало доброй традицией.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.