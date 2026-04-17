В Реутове Подмосковья подготовили субботник на 18 апреля

Совещание штаба по содержанию территорий прошло 17 апреля в администрации Реутова, где обсудили готовность служб к общегородскому субботнику 18 апреля и проведение тактико-специальных учений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Субботник состоится 18 апреля в 10:00 на пяти площадках: в парке за ДК «Мир», сквере у Троицкого храма, на территории «Родничка», школы №6 и нового корпуса школы №10. Городские службы и организации подтвердили готовность к проведению работ.

В ходе совещания отметили, что уборка социальных, образовательных, культурных и экономических объектов ведется регулярно. Основное внимание уделяют очистке территорий от листвы и мойке асфальтовых покрытий.

Участники встречи также обсудили план тактико-специальных учений, которые пройдут 22 и 23 апреля в городских учреждениях. Подчеркнут высокий уровень подготовки муниципальных служб к тренировкам по отработке действий при чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, представители ЕДС и МКУ МЦУР доложили о поступающих обращениях и предложениях жителей. По итогам совещания поручено усилить межведомственное взаимодействие для более оперативного решения запросов реутовчан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.