В Реутове почтили память героев Отечества

В Реутове 9 декабря прошла памятная церемония в честь Дня героев Отечества. В рамках мероприятия реутовские кадеты возложили цветы к бюстам Героев на Аллее Славы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сегодняшняя дата напоминает нам о том, какую цену мы платим за свободу и мирное небо над головой», — сказал председатель межрегиональной Ассоциации военно-патриотических клубов, член Общественной палаты Реутова Андрей Мацелевич.

День героев Отечества — праздник, посвященный чествованию людей, проявивших исключительную храбрость и самоотверженность в защите своей Родины. Отмечать праздник начали с 2007 года.

Сквер на улице Победы используется как мемориальное место с 1965 года. Именно тогда на этом месте установили памятную доску с именами рабочих Реутовской фабрики, участвовавших в Великой Отечественной войне. Позже доску заменили на мемориал с Вечным огнем. Летом прошлого года сквер обновили. В рамках реорганизации мемориальной площади имена погибших перенесли на серию вертикальных стел из нержавеющей стали и разместили их с двух сторон от часовни. Работы также затронули постамент Вечного огня.

Напомним, что кадетское движение в Реутове существует с 2015 года. Юные жители города могут поступить в кадетские классы в школе № 1. В настоящий момент в них числится более 60 человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.