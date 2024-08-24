В Реутове почтили память героев Курской битвы

В Реутове Московской области провели встречу к годовщине битвы на Курской дуге, сообщили в пресс-службе горокруга.

«Наш город делает очень много для увековечения памяти наших защитников в Великой отечественной войне, а также локальных конфликтов в Афганистане, Чечне и Сирии. Сегодня для молодежи особенно важны примеры героизма соотечественников — это правильные ориентиры, которые помогут новому поколению понять, куда направить свою жизнь», — отметил председатель Совета ветеранов Реутова Валерий Нечай.

В рамках встречи участники посмотрели документальный фильм о событиях того периода войны, почтили память героев и возложили цветы к Вечному огню на Аллее Славы.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.