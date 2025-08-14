В Реутове планируют благоустроить сквер по улице Октября

В Реутове объявили конкурс на благоустройство сквера по улице Октября, дом № 1. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Реутов.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству сквера в городском округе Реутов», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по благоустройству сквера по адресу: г. о. Реутов, г. Реутов, по ул. Октября, д. 1». Планируется в рамках проведения закупки благоустроить участок площадью 1,44 га. Проектом благоустройства предусматривается максимальное сохранение естественного озеленения территории, полный демонтаж существующих покрытий дорожно-тропиночной сети с заменой на новые покрытия. Территория также дополнится системой видеонаблюдения, освещения и многочисленными малыми архитектурными формами (МАФ).

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.