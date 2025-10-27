В Реутове пара зарегистрировала отношения в средневековом стиле

Осенний сезон традиционно пользуется популярностью у молодоженов, а отдел ЗАГС в Реутове продолжает регистрировать яркие и неординарные союзы. Не так давно жители обсуждали пару, выбравшую для торжества костюмы динозавров, а теперь в центре внимания оказались новые молодожены — Евгений и Лирена, которые превратили свою свадьбу в настоящее средневековое представление, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Подобные творческие подходы к созданию семьи демонстрируют, что для любви и самовыражения нет границ, а государственная регистрация брака может стать по-настоящему запоминающимся событием», — поделилась мнением заместитель Главы города Екатерина Отческая.

Как уточнили в Министерстве социального развития Московской области, пара выбрала для своего торжества образы, вдохновленные атмосферой чести, достоинства и романтики средневековья. Источником вдохновения для Евгения и Лирены послужил популярный сериал «Ведьмак».

Молодожены с невероятным вниманием подошли к деталям: их костюмы были четко подобраны под образы любимых героев, от тематического букета невесты до головного убора жениха. История любви пары также полна романтики: предложение руки и сердца Евгений сделал в стилизованной средневековой таверне, и Лирена не смогла отказать своему «принцу».

Министерство социального развития Московской области напоминает, что сделать шаг к созданию семьи сегодня можно просто и удобно. Подать заявление на государственную регистрацию брака можно дистанционно через портал государственных услуг в разделе «Семья» или лично обратиться в многофункциональный центр (МФЦ).

Приемные часы для личной подачи заявления: Вторник — пятница: с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Суббота: с 09:00 до 13:00 и с 13:30 до 17:30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков. Он добавил, что услуги ЗАГС более универсальны. Они нуждаются в постоянном совершенствовании.

«Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.