В Реутове пара сыграла свадьбу на «Фабричном пруду»

Владислав и Илона живут в Реутове и владеют небольшим кофейным бизнесом. Узнав о возможности проведения выездной свадьбы, они сразу поняли, что это вариант именно для них. Парк стал им уже родным: новобрачные здесь выгуливают собаку и сами катаются на велосипедах.

Молодожены признались, что такого успеха от свадьбы не ожидали. «Все прошло даже лучше, чем предполагали, — рассказала Илона. — Нас пришли поддержать друзья, и погода тоже не подвела».

В этом году у парков Московской области расширились возможности. Сезон свадеб открылся в мае, и с того момента в парках Реутова брак оформили более 10 пар.

Новый формат свадеб стал доступен благодаря программе губернатора Андрея Воробьева «Парки Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.