В Реутове отремонтируют часовню с иконой Георгия Победоносца ко Дню Победы

На очередном заседании организационного комитета по празднованию 80-летия Победы в Реутове рассмотрели исполнение дорожной карты по ключевым мероприятиям. Начались реставрационные работы в часовне, которая входит в состав мемориального комплекса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Рабочие сделают гидроизоляцию цоколя, проведут отопление, заменят штукатурку и кровлю, распишут стены и своды.

«В часовне размещена уникальная икона Георгия Победоносца, выполненная в мозаичной технике. Святой является покровителем воинов, и будет символично освятить часовню в день Победы и провести в ней праздничную службу», — отметил первый заместитель главы Реутова Алексей Ковязин.

Кроме того, в Реутове запланировано более 200 мероприятий патриотической направленности. В 65 из них примут участие ветераны.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте (https://may9.ru/) и в Telegram-канале (https://t.me/may_9_ru).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.