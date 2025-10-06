В Реутове отметили вклад одного из ведущих предприятий наукограда

На территории одного из ведущих предприятий города, «Планета Мириталь», коллективу была вручена почетная грамота Московской областной Думы за значительный вклад в развитие промышленного потенциала региона.

В церемонии награждения приняла участие заместитель главы Реутова Лилия Бабалова. Она подчеркнула, что ежедневный труд сотрудников известного реутовского предприятия напрямую влияет на здоровье и благополучие жителей не только города, но и всей страны. Ассортимент предприятия включает в себя широкий выбор продукции, в том числе пельмени, вареники, блинчики и хлебобулочные изделия, которые пользуются спросом по всей России — от Калининграда до Владивостока.

Компания зарекомендовала себя как динамично развивающееся предприятие с эффективно выстроенными бизнес-процессами, придерживающееся стратегии выпуска качественной продукции по доступным ценам. В 2020 году компания успешно реализовала масштабный инвестиционный проект по модернизации производственных мощностей на сумму 44,4 миллиона рублей.

Результатом этого вложения стало открытие новой линии по выпуску хлебобулочных и слоеных изделий производительностью 2 тонны в месяц. Этот шаг позволил не только расширить ассортимент, но и создать новые рабочие места для жителей города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что главная цель особых экономических зон — чтобы инвесторы могли реализоваться в полной мере.

По его словам, важно, чтобы каждый, кто приходит в индустриальные парки или особые экономические зоны, мог реализоваться полностью — с прибылью, внедрением всего самого умного и полезного и для человека, и для страны.