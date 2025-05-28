В Реутове отметили День соседей

В Реутове во дворе дома № 11 на улице Лесной состоялся теплый праздник «Добрые соседи», сообщили в пресс-службе округа.

Для юных гостей организаторы подготовили особую программу. Детей развлекали аниматоры в костюмах популярных героев, проводили веселые конкурсы и игры. На импровизированной сцене выступали творческие коллективы, а полевая кухня угощала всех желающих горячим чаем и свежей выпечкой.

«Такие праздники — это мостик между поколениями. Приводя сюда детей, мы не просто весело проводим время, а передаем им важные ценности: умение дружить, помогать ближним, чувствовать себя частью большого дома под названием Реутов», — отметила Анна Бабалова, руководитель Фонда социальной поддержки населения Реутова.

Особой частью праздника стала акция поддержки участников специальной военной операции. Волонтеры благотворительного фонда «Башня» организовали мастер-класс, где дети и взрослые создавали чебурашек — символичные сувениры для участников СВО, которые жители Реутова уже не раз отправляли на передовую.

«Каждая такая игрушка — это послание от всего города нашим защитникам, напоминание, что их ждут и верят в них», — поделилась координатор фонда Наталья Можаева.

Патриотичный настрой взрослые участники мероприятия передавали младшему поколению. Именно на таких праздниках дети учатся бережно относиться к окружающему миру, ценить свою Родину и быть готовыми ее защитить.

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