В Реутове отметили 40-летие Аэрокосмического факультета МГТУ имени Баумана

21 ноября в Доме культуры «Мир» Реутова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 40-летию со дня основания Аэрокосмического факультета (АКФ) МГТУ им. Н. Э. Баумана. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Чтобы отметить значимую дату в истории одного из ведущих центров подготовки кадров для ракетно-космической отрасли страны в зале собрались несколько поколений, чья судьба связана с факультетом: ветераны, преподаватели, студенты, выпускники, а также почетные гости. Торжественная часть мероприятия началась с демонстрации фильма об истории и достижениях факультета. С докладом о пройденном пути и перспективах развития выступил декан АКФ Ростислав Симоньянц.

С поздравительными речами к собравшимся обратились Генеральный директор, Генеральный конструктор АО «ВПК „НПО машиностроения“ Герой Труда РФ Александр Леонов, ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин и Глава Реутова Филипп Науменко. Также прозвучали поздравления от Президента университета Анатолия Александрова, а почетный Генеральный конструктор АО „ВПК „НПО машиностроения“ Герой Труда РФ Герберт Ефремов направил свое видеопоздравление.

В выступлениях неоднократно подчеркивалась уникальная история факультета, который был основан в Реутове, в сердце корпорации НПО машиностроения, и с момента создания был ориентирован на решение самых передовых государственных задач. За 40 лет он стал настоящей кузницей кадров для укрепления оборонной и космической мощи России.

В рамках торжественной части состоялась церемония награждения: наиболее отличившиеся сотрудники и преподаватели получили Почетные грамоты Университета, награды Московской областной Думы и Администрации Реутова, а также ведомственный знак Аэрокосмического факультета «За заслуги».

Праздничную атмосферу вечера дополнили творческие номера в исполнении студентов и выпускников факультета. Юбилей стал не только поводом для подведения итогов, но и точкой отсчета для новых амбиций и свершений, подтвердив статус факультета как важнейшего звена в подготовке высококлассных специалистов, готовых к новым научным открытиям и блестящим победам.