В Реутове открыли памятную доску участнику СВО

Мемориальный знак установлен на фасаде дома № 10 на ул. Головашкина, где жил герой.

Геворг вырос и создал семью в нашем городе. После окончания юридического вуза работал по специальности, был заботливым мужем и отцом.

В зону СВО он отправился в октябре 2022 года. В январе 2024 был произведён в лейтенанты и назначен командиром штурмового взвода. За героические действия при выполнении боевого задания в Харьковской области посмертно удостоен ордена Мужества.

Память о подвиге Геворга и других героях-земляках, отдавших свои жизни за настоящее и будущее Отчизны, будут вписаны на стелах Мемориалы славы города рядом с именами дедов и прадедов, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны, рядом с именами отцов и братьев, погибших в локальных войнах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.