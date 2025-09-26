В Реутове открылась выставка Академии акварели Сергея Андрияки

В Музейно-выставочном центре наукограда Реутов состоялось торжественное открытие выставки работ художников прославленной Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Это событие стало настоящим подарком для всех ценителей классического изобразительного искусства в городе. Церемония открытия собрала в залах центра представителей общественности, деятелей культуры и жителей города, неравнодушных к высокому искусству.

С приветственным словом к первым посетителям обратилась муниципальный координатор проекта «Историческая память» Антонина Кошкина. Она провела для гостей первую экскурсию, подробно рассказав о творчестве мастеров Академии и о том, как через их искусство сохраняется и преумножается связь с богатым историческим и культурным наследием России.

В своем выступлении Антонина Кошкина подчеркнула особую значимость экспозиции для культурной жизни города. «Эта выставка — прекрасная возможность увидеть, как традиции русского реалистического искусства продолжаются в работах современных мастеров. Важно, что у жителей нашего города есть возможность прикоснуться к такому высокому искусству», — отметила она.

Проведение подобных выставок в Реутове в полной мере соответствует этим целям, предоставляя жителям уникальную возможность познакомиться с творчеством ведущих современных художников, работающих в традициях классической школы живописи. Экспозиция демонстрирует виртуозное владение техникой многослойной акварели и знакомит зрителей с произведениями, выполненными в жанрах пейзажа, натюрморта и портрета. Такие события способствуют эстетическому воспитанию и расширению культурного кругозора горожан всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.