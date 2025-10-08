В Реутове определили победителя муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют-2025»

В Реутове состоялось значимое событие для системы образования – финал муниципального этапа областного профессионального конкурса «Педагогический дебют-2025». Конкурс является важной площадкой для выявления и поддержки талантливых молодых специалистов, делающих первые шаги в педагогической профессии, и способствует росту их профессионального мастерства, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году в конкурсе приняли участие восемь молодых педагогов из различных образовательных учреждений города. На пути к финалу участники прошли серьезные конкурсные испытания, включая «Открытый урок» и «Публичное выступление». На этих этапах конкурсанты продемонстрировали глубокие предметные знания, методическую грамотность, умение выстраивать диалог с учениками и представлять свою педагогическую позицию перед аудиторией.

Все участники показали достойные результаты и высокий уровень профессиональной подготовки. Заключительным туром стала творческая самопрезентация на тему «У меня это хорошо получается», где финалисты смогли в свободной форме рассказать о своих достижениях, увлечениях и уникальных педагогических находках.

По итогам всех испытаний компетентное жюри определило лауреатов конкурса. Ими стали: Хрущева Елизавета Александровна, МАОУ "Лицей", учитель начальных классов, Зырина Светлана Денисовна, МАОУ "СОШ №10", учитель русского языка и литературы, Яхина Хидоят Рустамовна, МБОУ "СОШ №5", учитель начальных классов. Призёр : Гладких Виктория Евгеньевна, МБОУ "СОШ №7", учитель начальных классов.

Победителем муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют-2025» признан учитель английского языка из МБОУ «СОШ №6» Кузнецов Дмитрий Алексеевич. Его профессионализм, оригинальность мышления и яркая подача материала были высоко оценены экспертной комиссией. Именно Дмитрий Алексеевич представит городской округ Реутов на региональном этапе областного конкурса.

