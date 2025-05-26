В Реутове определили лучших IT-знатоков среди старшего поколения региона

В колледже «Энергия» городского округа Реутов состоялся финал 13-го областного чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров Подмосковья. 20 финалистов, отобранных из более чем 800 участников со всей Московской области, продемонстрировали свои цифровые навыки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники выполняли комплексные задания, включающие работу с компьютером и смартфоном. Им предстояло показать умение находить информацию в интернете, пользоваться мессенджерами и другими современными цифровыми сервисами.

«Задания в целом простые, но немного нервно из-за ограниченного времени. Я доволен тем, что попал сюда — колледж просто замечательный, позавидовал тем, кто здесь учится. Но особых амбиций у меня нет, главное — участие», — отметил один из участников состязаний Андрей Комаров.

В этом году организаторы ввели новые номинации, чтобы охватить разные категории участников. Помимо традиционной категории «Пенсионер», появились номинации «Лучший пользователь ПК» и «Ветеран боевых действий», в том числе СВО.

«Для многих участников главной наградой становится не столько победа, сколько новые знания и положительные эмоции. При этом победители не остались без подарков: лучшие участники получили полезные гаджеты: колонки, наушники и пауэрбанки», — отметила организатор мероприятия Ирина Поролева.

Победители регионального этапа теперь готовятся представить Московскую область на всероссийском финале. Он состоится 21 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.