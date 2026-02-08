Фото - © Администрация Реутов г. о.

сегодня в 15:04

В Реутове обсудили зимнюю уборку и безопасность газового оборудования

В администрации Реутова прошло заседание штаба по содержанию территорий под руководством заместителя главы Евгения Бекяшова. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ключевыми темами встречи стали качество уборки снега, работа социальных объектов и безопасность газового оборудования.

Представители управляющих организаций отчитались о расчистке дворов и вывозе снега. Особое внимание уделили соцсфере: территории поликлиник и учреждений культуры обрабатываются в приоритетном порядке, большинство заявок на уборку исполняется оперативно.

Заместитель главы Владимир Климов поднял вопрос газовой безопасности. В городе продолжается техническая диагностика систем в домах, где оборудование эксплуатируется более 30 лет, это 217 МКД.

Также в рамках штаба заслушан доклад о поступающих обращениях и предложениях граждан.

По итогам совещания поручено усилить межведомственное взаимодействие для оперативного решения запросов жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.