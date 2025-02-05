В Реутове обсудили вопросы повышения качества и надежности водоснабжения

Так, на повестке дня подняли темы: реконструкция водозаборного узла № 9, меры по привлечению новых кадров в систему образования округа, а также провели анализ обращений жителей наукограда.

Заместитель главы округа по вопросам ЖКХ Владимир Климов доложил о предстоящей реконструкции водозаборного узла № 9, расположенного на улице Победы, 33б. Построенный в 1968 году, он будет модернизирован в 2025 году. Планируется замена насосного оборудования, систем автоматизации, трубопроводов, а также ремонт самого здания. Эти меры позволят значительно повысить качество и надежность водоснабжения в Реутове.

Также Владимир Климов сообщил, что аномально теплая погода позволила провести субботник в первые выходные февраля. В уборке дворов и прилегающих территорий приняли участие около 280 человек, включая не только дворников, но и руководящий состав управляющих компаний. В результате было собрано и вывезено почти 10 кубических метров мусора.

Также на совещании обсудили привлечение педагогических кадров в образовательные учреждения города. По словам заместителя главы по социальным вопросам Ольги Репиной, работа в этом направлении ведется постоянно. В начале 2025 года в школы Реутова приняли трех новых специалистов: учителя физики, учителя технологии и социального педагога. В прошлом учебном году благодаря муниципальной и региональной поддержке удалось привлечь 25 молодых педагогов.

«Мы сотрудничаем с Центром карьеры, все наши образовательные учреждения также зарегистрированы на платформе „Работа России“. Постоянно идёт деятельность по целевому набору ребят: наши выпускники после окончания вуза возвращаются уже педагогами в реутовские школы. На сегодняшний день успешно применяется много региональных мер поддержки для учителей — гранты, компенсация аренды жилья 30 тыс. руб. При поступлении на работу в первый год учителя получают выплату 50 тыс. рублей, на второй год — 100 тыс. руб. Всего региональную поддержку получают 98 учителей Реутова», — рассказала Ольга Репина.

Как рассказала директор Центра управления регионом (ЦУР) Реутова Ксения Кравченко, количество обращений горожан в январе и начале февраля 2025 года снизилось по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако бесснежная зима повлияла на характер поступающих вопросов. В этом году внимание жителей сосредоточено на теме уборки мусора, содержания территорий и малых архитектурных форм. Были также обращения о восстановлении газонов. Но говорить об этом пока рано. Работы по благоустройству газонов и озеленению в округе запланированы на апрель. Несмотря на то, что среднесуточная температура выше обычных параметров, зима продолжается, более того, по прогнозу синоптиков, ожидаются снегопады.

Подобные совещания под руководством главы округа проводятся в Реутове на постоянно основе. Это позволяет администрации оперативно отрабатывать обращения горожан, ставить и решать важные задачи в приоритетном порядке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.