В Реутове обсудили приоритеты развития города на встрече главы с депутатам

В городском округе Реутов состоялась рабочая встреча главы муниципалитета Филиппа Науменко с депутатским корпусом. Основной темой обсуждения стала текущая социально-экономическая ситуация в Реутове и приоритетные направления развития городской инфраструктуры в ближайшее время. В ходе встречи депутаты озвучили ряд инициатив и подняли важные для жителей вопросы, касающиеся благоустройства, модернизации городской среды и поддержки активных граждан, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Особое внимание в ходе встречи было уделено благоустройству ряда точечных объектов. В числе обсуждаемых тем — развитие улицы Ашхабадской, наведение порядка на территории продуктового рынка, а также дальнейшее обустройство сквера на Носовихинском шоссе и Центрального парка. Также были затронуты вопросы по приведению в порядок территории возле Реутовской клинической больницы и ремонту дворовых территорий в различных микрорайонах города.

Депутаты подняли инициативу по увеличению выплат победителям и призёрам Всероссийской олимпиады школьников, а также их наставникам. Глава округа поддержал предложение, отметив, что поощрение талантливой молодежи и педагогов лежит в основе дальнейшего развития образовательной сферы города.

В преддверии празднования 85-летия Реутова одной из тем повестки стала актуализация устаревших наименований городских объектов. Филипп Науменко предложил сформировать перечень таких топонимов с привлечением мнения местных жителей и общественных организаций. Этот список будет рассмотрен на заседании комитета по вопросам местного самоуправления под руководством депутата Олега Сольского.

Глава округа подчеркнул, что обратная связь от депутатов является ключевым элементом в формировании комплексной стратегии развития территории. По всем озвученным вопросам Филипп Науменко дал соответствующие поручения своим заместителям для оперативного рассмотрения и исполнения.

Встреча прошла в конструктивном ключе и завершилась договоренностью о регулярном формате такого взаимодействия. Как отметил глава округа, сотрудничество с представительным органом власти способствует оперативному выявлению и решению важных для граждан вопросов, а также выстраиванию открытого диалога между администрацией и населением.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.