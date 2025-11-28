В Реутове обсудили меры поддержки семей участников СВО

В преддверии Дня матери в Реутове прошла встреча главы муниципалитета Филиппа Науменко и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова с матерями участников специальной военной операции. Мероприятие стало площадкой для открытого диалога, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы поддержки семей военнослужащих и выслушаны предложения от самих женщин, чьи сыновья сегодня являются гордостью Реутова и всей страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участницы встречи не только воспитали настоящих героев, но и сами активно вовлечены в волонтерскую деятельность. Они организуют сбор и отправку гуманитарных грузов на передовую, а также плетут маскировочные сети, необходимые для бойцов, внося неоценимый вклад в общее дело.

Одной из ключевых инициатив стало предложение Нины Арзамасцевой, которая на постоянной основе сопровождает более 80 семей военнослужащих. Она подчеркнула острую необходимость организации профессиональной психологической помощи для матерей и жен бойцов на дому. Данный вопрос был незамедлительно принят в проработку.

Также в ходе диалога была затронута тема усиления патриотической составляющей в сетке телевизионного вещания. Важность этой инициативы отметил Герой России и руководитель комитета по делам ветеранов и патриотическому воспитанию городского Совета депутатов Андрей Мерцалов.

Руководитель Комитета матерей участников СВО Реутова Ольга Родионова, мама кавалера Ордена Мужества Станислава Шведова, передала просьбу об увековечении памяти погибшего реутовчанина Виталия Закрутаева. В ответ на это обращение было принято решение установить мемориальную доску в честь героя. Ее торжественное открытие состоится в день рождения бойца, 23 декабря.

В завершение встречи Игорь Брынцалов и Филипп Науменко поздравили всех присутствующих женщин с наступающим праздником — Днем матери, выразив им глубокую признательность за воспитание сыновей — настоящих патриотов и защитников своего Отечества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.