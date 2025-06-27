В Реутове обсудили безопасность детей на дорогах

В администрации городского округа Реутов состоялось расширенное заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В работе совещания приняли участие представители муниципалитета, Госавтоинспекции и руководители образовательных организаций. Главной темой обсуждения стали дополнительные меры по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, а также вопросы организации безопасной инфраструктуры вблизи школ и детских садов города, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Как сообщил заместитель главы Реутова по вопросам транспорта Евгений Бекяшов, с начала 2025 года в Московской области, в том числе в Реутове, зафиксировано увеличение количества происшествий на дорогах. В общей сложности в текущем году на территории города пострадали четыре человека, двое из которых — дети. К счастью, трагедий удалось избежать, но данные инциденты подтвердили необходимость усиления мер профилактики.

Одним из ключевых направлений в обеспечении безопасности является модернизация уличного освещения. Уже завершены работы по полной замене фонарей на проспекте Мира. Кроме того, вдоль автомобильных дорог в городе построены новые линии наружного освещения общей протяжённостью 1,57 км. Большое значение уделено оснащению пешеходных переходов — 13 из них оборудованы направленной подсветкой.

Также в Реутове продолжается установка светофоров модели Т.7, которые мигающим жёлтым сигналом привлекают внимание водителей к зонам повышенной опасности. На придомовых территориях устраиваются искусственные неровности, устанавливаются новые дорожные знаки, монтируются дополнительные ограждения у детских игровых площадок.

Вместе с тем участники совещания обратили внимание на новые источники риска. В их числе — использование детьми электросамокатов и питбайков без защитной экипировки и контроля со стороны взрослых. Кроме того, была затронута проблема опасного подросткового увлечения — «зацепинга», связанного с попытками передвижения на подножках поездов и другого транспорта. Все эти факторы требуют системной информационно-воспитательной работы.

Педагогам рекомендовано регулярно проводить профилактические мероприятия, беседы и классные часы, направленные на формирование у обучающихся осознанного отношения к правилам дорожного движения. Особое внимание предложено уделить работе с родителями. В качестве эффективного инструмента могут использоваться наглядные видеоматериалы и участие сотрудников Госавтоинспекции в образовательных мероприятиях.

Начальник отдела Госавтоинспекции Межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» Иван Теплов подчеркнул, что информация, касающаяся вопросов безопасности, должна быть адаптирована для детей и доводиться до них регулярно, с использованием понятного и доступного языка.

Дополнительно рассматривается вопрос об организации новых схем дорожного движения рядом с образовательными учреждениями. В частности, обсуждается введение одностороннего движения на отдельных участках, а также создание безопасных пешеходных маршрутов к школам и детским садам.

Реализация всех намеченных решений требует координации усилий властей, правоохранительных органов, образовательных учреждений и, в первую очередь, участия неравнодушных жителей. Только совместными усилиями возможно обеспечить максимальную защиту детей на улицах города и предотвратить возможные трагедии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.