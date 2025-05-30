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В Реутове обработали территорию сквера от борщевика

В Реутове прошла плановая обработка территории вокруг ДК «Мир» от опасного сорняка — борщевика Сосновского. Специалисты применили гербицид «Торнадо-540», эффективность которого подтверждена на практике, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Как отметила начальник управления комплексного развития территорий и экологии Надежда Крылова, ключевую роль в борьбе с борщевиком играет своевременное реагирование.

Активное участие в выявлении очагов борщевика принимают и жители Реутова. Благодаря оперативным сообщениям горожан специалисты могут своевременно локализовать проблемные участки.

Борщевик Сосновского представляет серьезную угрозу: его сок вызывает сильные ожоги, а стремительное размножение делает растение трудноискоренимым.

В Реутове борьба с ним ведется планомерно. Регулярные обработки позволили значительно сократить количество ядовитого растения в городе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.