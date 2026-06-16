В Реутове обновят дворы и модернизируют котельные

Оперативное совещание по вопросам благоустройства и модернизации коммунальной инфраструктуры прошло 15 июня в администрации Реутова под руководством главы города Алексея Ковязина. Власти обсудили установку новых детских площадок, восстановление территорий после ремонта теплосетей и реконструкцию котельных, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году в Реутове установят пять новых детских игровых площадок. Они появятся во дворах на Юбилейном проспекте, 78, а также на улице Некрасова, 5, 10 и 12. Игровые комплексы будут соответствовать современным требованиям безопасности.

Участники совещания также рассмотрели вопрос приведения в порядок территорий на Юбилейном проспекте после реконструкции теплосетей. В настоящее время подрядчик восстанавливает асфальтовое покрытие и укладывает газоны.

Отдельное внимание уделили масштабной реконструкции котельных №1 и №5. Работы ведутся по графику, завершить модернизацию планируют осенью 2026 года. Обновление объектов повысит надежность теплоснабжения и стабильность работы коммунальной системы в южной и северной частях наукограда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.