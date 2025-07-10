В Реутове наградили региональных победителей Всероссийского конкурса музеев

В этом году на конкурс «Знать, чтобы помнить» поступило более 50 заявок от музеев, созданных при общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного и профессионального образования Московской области. Среди победителей — музеи из Подольска, Солнечногорска, Серпухова, Можайского округа и других муниципалитетов, сообщает пресс-служба подмосковного отделения партии.

В торжественной церемонии награждения победителей регионального этапа, которая прошла в отделении «Единой России» Московской области, принял участие региональный координатор партийного проекта «Историческая память», участник боевых действий в Афганистане Владимир Вшивцев.

«Когда знаешь, как ребята с большим азартом собирают экспонаты, изучают исторические события, вникая в детали, понимаешь, что наша память жива не на словах, а на деле. Для меня, как для человека, прошедшего войну, особенно важно, чтобы молодежь знала цену мира и свободы, ценила подвиг своих предков. Такие конкурсы дают возможность каждому почувствовать себя частью большой истории нашей страны. Спасибо всем, кто неравнодушен и вкладывает душу в эту работу», — сказал Владимир Вшивцев.

Он добавил, что победителями стали Музей боевой и трудовой славы из Подольска, Музей истории и краеведения из Солнечногорска, краеведческий музей «Южный форпост Московии» из Серпухова, а также Музей «Борисов городок» из Можайского округа. В номинации «Лучший авторский видеоролик — городской музей» победили Евгений и Елизавета Филипповы из Щелкова, а в номинации «Лучший авторский видеоролик — сельский музей» — Екатерина Разумовская из Сергиево-Посадского округа. Победители получили памятные дипломы и ценные подарки, а лучшие музеи рекомендованы для участия в федеральном этапе конкурса.

«Когда я узнала, что заняла первое место, я очень обрадовалась за своих ребят, потому что это их заслуга. Для меня очень почетно, что наши достижения выходят за пределы образовательной организации и достигают такого высокого уровня в Московской области. Я горжусь успехами активистов нашего школьного музея. Мы участвуем во многих конкурсах и осваиваем разные форматы работы, включая интерактивные блоги и виртуальные экскурсии. Формат конкурса от „Единой России“ позволил нам попробовать необычный формат работы, посвященный Великой Отечественной войне», — поделилась впечатлениями руководитель школьного музея «Борисов городок» из Можайска, победитель в номинации «Лучший сельский музей» Анжелика Ильина.

В свою очередь, учитель истории и руководитель школьного музея школы № 24 городского округа Подольск Константин Колесников отметил, что их музей не в первый раз становится победителем конкурса «Единой России». Ранее они заняли первое место по области и второе по России в конкурсе по цифровизации музеев, что позволило приобрести современное оборудование в учреждение.

«Наш музей был создан в 1983 году по инициативе директора школы и ветеранов 129-й стрелковой дивизии. Работа ведется постоянно, реализуются проекты, посвященные детям — участникам войны. Мы не стремимся участвовать во всех конкурсах, но активно принимаем участие в тех, что соответствуют нашей тематике. В этом году ребята вместе с учителем информатики создали мини-ролики с „ожившими“ фотографиями, что стало основой для конкурсной работы», — добавил Константин Колесников.

Конкурс «Знать, чтобы помнить» с каждым годом объединяет все больше участников. По сравнению с прошлым годом количество заявок выросло (в 2024 году участвовали 42 музея), что свидетельствует о растущем интересе к сохранению исторической памяти и развитию музейного дела среди молодежи региона. В планах у организаторов — расширять конкурс, привлекать новые школы и создавать совместные проекты с ведущими музеями региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.