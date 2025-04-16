В Реутове началась модернизация площадок для выгула собак

В городском округе Реутов на улице Дзержинского, 4, стартовали работы по обновлению территории для выгула домашних питомцев. Первым этапом стал демонтаж старых конструкций — заборов и малых архитектурных форм. После этого рабочие приступят к выравниванию поверхности: заменят песчаное покрытие, уложат новый газон и брусчатку. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Пока на месте будет установлен временный забор, а изготовление новых ограждений и элементов благоустройства продолжается. Завершить все работы планируется к 16 мая. После окончания модернизации прилегающая территория будет полностью восстановлена», — председатель комитета по экономическим и имущественным вопросам совета депутатов Реутова Дмитрий Хаустов.

Аналогичные преобразования ждут и две другие площадки — возле ДК «Мир» и на Молодежной, 2. Проект реализуется с учетом пожеланий жителей: ранее с ними обсуждали дизайн и план предстоящих работ.

Обновленные пространства станут более удобными и функциональными как для питомцев, так и для их хозяев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.