В Реутове модернизировали площадки для выгула собак

В городе завершилась реконструкция трех специализированных зон для выгула домашних животных. Работы проводились с учетом пожеланий жителей — согласно статистике, каждая пятая семья в Реутове содержит собак, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы не стали ограничиваться простой заменой оборудования — каждую площадку практически сделали заново: увеличили размеры территории, поставили новое ограждение, современные снаряды, заменили покрытие, сделали удобные подходы и освещение», — написал глава Реутова Филипп Науменко у себя в ТГ-канале.

Особое внимание уделили комфорту владельцев животных — оборудовали зоны отдыха со скамейками и информационными стендами, проложили удобные подходы и смонтировали освещение.

Первые оценки горожан уже получены — во время встречи с представителями администрации жители отметили удобство и функциональность обновленных объектов. Реконструированные площадки расположены на улицах Дзержинского в районе дома № 4, Молодежной рядом с домом № 2 и Садовом проспекте у дома № 3.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.