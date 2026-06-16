В Реутове Людмила Борзенкова получила медаль ВОИ I степени

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Награждение председателя Реутовской городской организации ВОИ Людмилы Борзенковой прошло 14 июня на отчетно-выборной конференции Московской областной организации общества. Ей вручили медаль «За заслуги перед ВОИ» I степени, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Председателю Реутовской городской организации Всероссийского общества инвалидов Людмиле Борзенковой вручили медаль «За заслуги перед ВОИ» I степени. Церемония состоялась в воскресенье, 14 июня, в рамках отчетно-выборной конференции Московской областной организации ВОИ.

«У нас за эти годы сформировался деятельный актив — порядка 100–150 человек, а также творческие коллективы, которые проявляют инициативу, отзываются на все мероприятия: творческие, спортивные, административно-хозяйственные. Люди поверили и в себя, и в нашу организацию. Постараемся и дальше это бесценное доверие оправдывать», — отметила Людмила Борзенкова.

Она подчеркнула вклад попечительского совета, в который вошли представители градообразующего предприятия АО «ВПК «НПО машиностроения» и фонда социальной поддержки населения.

Реутовская городская организация ВОИ регулярно участвует в благотворительных акциях, в том числе помогает собирать и отправлять гуманитарные грузы участникам специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.