В Реутове к «Тотальному диктанту» присоединились более 100 человек

В этом году жители Реутова отметили юбилейный, десятый раз участия в международной образовательной акции «Тотальный диктант». Мероприятие прошло в Центре культуры и искусств, где собралось более 100 человек, желающих проверить свою грамотность, сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

Особым гостем события стала известная актриса и ведущая телевизионного проекта «Студия Союз» на канале ТНТ Елена Гущина, которая прочитала текст диктанта для участников.

«Текст диктанта в этом году был непростым — особенно в плане расстановки знаков препинания. Но как же приятно было видеть, с каким азартом и позитивом реутовчане взялись за это испытание! Такой искренний интерес к родному языку — это и есть главный результат акции», — отметила Елена Гущина.

Активное участие в организации приняли 10 молодогвардейцев местного отделения, которые помогали школе скорочтения «IQ007» в проведении мероприятия.

Акция вновь доказала, что Реутов остается одним из самых грамотных и образованных городов Подмосковья, где ценят и поддерживают традиции русского языка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.