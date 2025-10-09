В Реутове избрали председателя нового Молодежного парламента

В Реутове начал свою работу новый состав Молодежного парламента при Совете депутатов. На первом организационном заседании, которое прошло под руководством заместителя председателя совета депутатов Ксении Кравченко, был избран руководящий состав и определены основные направления деятельности этой важной общественной структуры. Встреча объединила 25 членов нового созыва, а также представителей Администрации и депутатского корпуса, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Формированию нового состава парламента предшествовала серьезная подготовительная работа. Решение о его создании было принято Советом депутатов 27 августа, после чего был объявлен прием заявок от кандидатов. Конкурс вызвал большой интерес среди активной молодежи города: на 25 мест было подано 49 заявок. Специальная конкурсная комиссия провела тщательный отбор, включая собеседования, по итогам которых были определены наиболее достойные и подготовленные представители молодого поколения Реутова.

Ключевым вопросом повестки первого заседания стало избрание руководящего состава. В ходе открытого голосования члены парламента определили председателя и секретаря, которым предстоит координировать работу в ближайшие годы. Председателем молодежного парламента стала Дарья Кондратьева. Евгений Вязников — заместитель председателя по работе с комиссиями, а Дарья Пушкина — секретарь. Кроме того, был утвержден Регламент работы Молодежного парламента и структура его постоянных органов — комиссий, которые будут заниматься конкретными направлениями молодежной политики.

Новому созыву предстоит решать важные задачи. В их полномочия входит анализ проблем молодежной среды, участие в экспертизе проектов муниципальных правовых актов, а также разработка собственных инициатив. Парламентарии будут представлять в органы местного самоуправления предложения по проведению мероприятий, разрабатывать информационные материалы для формирования у сверстников активной гражданской позиции и взаимодействовать с молодежными парламентами других муниципалитетов и Московской области. Начало работы нового состава — это важный шаг в развитии молодежной политики Реутова, открывающий новые возможности для диалога власти и молодого поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.