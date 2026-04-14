В Реутове и Балашихе открыли чемпионат «Абилимпикс-2026»

Областной чемпионат «Абилимпикс-2026» для людей с инвалидностью и ОВЗ стартовал 13 апреля на четырех площадках колледжа «Энергия» в Реутове и Балашихе. В соревнованиях участвуют 69 студентов по 30 компетенциям, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Торжественное открытие XII Московского областного чемпионата прошло 13 апреля. На церемонии выступили наставники, мастера производственного обучения, приглашенные гости и участники прошлых лет. В рамках программы состоялись мастер-классы и ярмарки вакансий.

В колледже уточнили, что одной из участниц стала студентка реутовского филиала Полина Морозова. 13 апреля она выступила в компетенции «Мастер по приготовлению пиццы» в категориях «специалисты» и «студенты».

«Колледж представляет собой уникальную платформу для демонстрации профессиональных навыков и возможностей талантливых специалистов, способствуя интеграции граждан с особыми потребностями в активную жизнь общества и повышению качества профессиональной подготовки таких работников. Чемпионат — не просто соревнование, это платформа для демонстрации навыков, креативности и стремления к успеху».

Директор колледжа Константин Подоляк отметил, что соревнования помогают раскрыть потенциал участников и поддерживают их профессиональное развитие.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.