В Реутове главы городов навестили сироту в новой квартире

Главы Реутова и Балашихи посетили жительницу Реутова Марию Цветкову, получившую жилищный сертификат по Народной программе в 2024 году. Встреча прошла в преддверии Пасхи в ее новой квартире, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мария Цветкова осталась без попечения родителей и в 2024 году получила жилищный сертификат по Народной программе. Благодаря этому она смогла приобрести собственную квартиру в Реутове.

Глава Реутова Алексей Ковязин и глава Балашихи Сергей Юров навестили девушку в новом жилье. Они пообщались с Марией и ее бабушкой Зинаидой Ивановой за чашкой чая и поздравили их с наступающим праздником Пасхи.

«В 2026 году мы планируем обеспечить жильем 789 детей-сирот, и для 735 из них предусмотрены сертификаты. На эти цели заложено почти 4 млрд рублей, из которых около 3,7 млрд рублей направят на предоставление жилищных сертификатов», — подчеркнул председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

В Реутове совместно с правительством региона намерены сохранить и увеличить темпы поддержки детей-сирот. Им предоставляют возможность выбрать готовую квартиру или получить жилищный сертификат.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона понижают порог возраста для выдачи сертификатов на жилье сиротам до 18 лет.

«Обеспечение сирот жильем у нас поставлено на достойном уровне. Отмечу, что по федеральному закону норма выдачи сертификата — с 23-летия. Мы первыми понижаем этот порог и назначаем возраст с 18 лет», — заявил губернатор.