В Реутове единороссы поздравили ветерана ВОВ со 101-м днем рождения

Депутат Госдумы Вячеслав Фомичев и секретарь Реутовского местного отделения «Единой России», глава Реутова Филипп Науменко поздравили со 101-м днем рождения ветерана ВОВ Марию Остапенко. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что несмотря на почтенный возраст, Мария Федоровна всегда рада возможности поделиться бесценными воспоминаниями. В них — искренняя любовь к Родине, невероятная сила духа и несгибаемая воля.

«Дорогая Мария Федоровна, от всей души поздравляю Вас с Днем рождения! Восхищают Ваш жизненный путь, Ваша доброта и мудрость», — отметил в поздравлении Игорь Брынцалов.

По словам Филиппа Науменко судьба этой женщины достойна исторического романа. С первых дней войны Мария Федоровна помогала заготавливать лес для нужд фронта, а весной 1942 года была призвана в армию, где воевала в составе 4-й роты 29-го отдельного батальона ПВО.

Вместе со своими однополчанами юная девушка прошла всю войну. Была телефонистом, связистом, прожектористом. Победу встретила в Минске, где защищала небо отвоеванного города от вражеских налетов. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За Победу над Германией».

«Жизненный путь Марии Федоровны — это потрясающий пример самоотверженности и героизма. Горжусь, что такие люди живут в нашем городе. От всей души поздравляю Марию Федоровну и желаю здоровья и счастья в окружении родных и близких», — сказал Филипп Науменко.

Вячеслав Фомичев также присоединился к поздравлениям и выразил глубокую благодарность за великий подвиг и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны.

«Вы — настоящий герой, и ваш вклад в нашу историю невозможно переоценить. Желаем вам здоровья, счастья и долгих лет жизни», — добавил Фомичев.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.