В Реутове для школьников провели урок по правилам дорожного движения

В школе №3 Реутова 12 февраля прошел открытый урок по правилам дорожного движения с участием депутата городского совета и сотрудников Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В четверг, 12 февраля, в школе №3 Реутова состоялся открытый урок, посвященный правилам дорожного движения. В мероприятии приняли участие депутат городского Совета, директор МКУ МЦУР Ксения Кравченко и сотрудники отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское».

Спикеры рассказали школьникам о наиболее распространенных нарушениях ПДД, приводили примеры из практики и объясняли, как избежать так называемых «дорожных ловушек». Особое внимание уделили необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток.

Ксения Кравченко отметила, что подобные профилактические мероприятия будут проводиться регулярно, чтобы знания о безопасности на дороге стали для детей привычкой. Встречи с учащимися и их родителями направлены на комплексное обучение правилам дорожного движения и снижение числа ДТП с участием пешеходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.