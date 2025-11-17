В Реутове депутаты обсудили вопросы муниципального имущества и образования

В администрации Реутова прошло традиционное заседание городского Совета депутатов. Одной из ключевых тем стало обсуждение Прогнозного плана приватизации имущества города на 2026–2028 гг, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Кроме того, внимание было уделено вопросу об утверждении Перечня имущества, предлагаемого к передаче из собственности Московской области в собственность Реутова.

В рамках «Часа администрации» депутаты заслушали доклад заместителя Главы Оксаны Рогачевой-Масловой о значимых достижениях, ключевых проблемах и перспективах развития системы реутовского образования по итогам 2024-2025 учебного года.

«Самое главное — это повышение качества образования. И повысить мы его сможем, развивая математическое и естественно-научное направления. Важно, чтобы дети изучали, математику, физику, информатику. Важно, чтобы качество знаний по этим предметам было высокое», — прокомментировала Оксана Рогачева-Маслова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.