В Реутове число многодетных семей выросло на 40% за пять лет

Количество многодетных семей в Реутове увеличилось с 782 в 2021 году до 1060 в 2025 году. Сейчас в них воспитываются 3435 детей, положительная динамика связана с мерами поддержки на уровне Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рост числа многодетных семей в Реутове отражает общерегиональную тенденцию. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил, что Подмосковье входит в пятерку регионов-лидеров по количеству многодетных семей: за пять лет их число выросло с 86 до 118 тысяч.

«У нас действует свыше 20 мер поддержки многодетных семей. Это и выплаты, и льготы, и компенсации, и налоговые послабления. Мы стараемся охватить все сферы жизни», — подчеркнул Брынцалов.

В Реутове действуют региональные и муниципальные меры помощи. Молодые семьи до 35 лет получают единовременную выплату 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка. Также предусмотрены единовременные пособия от 20 до 300 тысяч рублей в зависимости от очередности рождения и количества детей.

«Сегодня в Реутове проживают более тысячи многодетных семей, и наша задача — создавать для них комфортные условия для жизни, воспитания и развития детей. Мы видим, что меры поддержки действительно востребованы и помогают семьям решать важные жизненные вопросы», — отметил глава Реутова Алексей Ковязин 13 апреля.

Семьям компенсируют 50% расходов на оплату ЖКУ, предоставляют бесплатное питание школьникам и ежегодные выплаты на школьную форму, а также льготы по транспортному налогу. Для улучшения жилищных условий можно получить бесплатный земельный участок или компенсацию 400 тысяч рублей. Дополнительно действуют льготы по программе социальной газификации и право на бесплатную парковку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья в настоящее время проживает 10 млн человек. Число школьников выросло до 1,1 млн человек, а количество многодетных семей — до 113 тыс.

«Московская агломерация прирастает каждый год. За последнее 10 лет у нас было зарегистрировано 7,2 млн человек, сейчас, по данным МВД, это 10 млн человек», — сказал Воробьев.