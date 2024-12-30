В Реутове более 3500 жителей проводили старый год

Более 3500 реутовчан приняли участие в праздничной программе «Новый год под шубой», которая проходила в двух парках. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В Центральном парке Реутова в субботу устроили арт-маркет «Новогодний подарок». Многие нашли здесь подарки для родных и близких. Здесь же работала фотовыставка «Мой Новый год». А для маленьких гостей парка провели анимационную интерактивную программу «Новогодняя сказка». Затем все желающие объединились в хороводе у елки, вместе с участниками мероприятия «К нам спешит Новый год».

Волонтеры «Молодой гвардии» устроили акцию по раздаче мандаринов «Оранжевое настроение», а любимый реутовчанами коллектив в «РеМикс» представил праздничную музыкальную программу. Вечером в парке прошла веселая костюмированная дискотека.

В воскресенье в Центральном парке провели детскую гаражную распродажу. А самых маленьких пригласили на анимационную развлекательную программу «Встречаем Новый год».

Все предпраздничные дни для детей проводились мастер-классы, где можно было под руководством педагогов изготовить новогоднюю открытку.

В новогодние каникулы в парках Реутова также пройдут развлекательные и спортивные мероприятия. Так, 1 января реутовчан приглашают принять участие в «Забеге обещаний».

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