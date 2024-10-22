В Реутове благоустроят примыкающую к Казанскому храму территорию

«Обсудили благоустройство прилегающей к храму территории, которое планируем сделать в рамках реконструкции Центрального парка, — написал Глава городского округа Филипп Науменко в своем ТГ-канале. — Добавим парковочные места для прихожан, приезжающих на службу, поставим дополнительные скамейки, разобьем клумбы. Все работы планируем сделать в течение следующего года».

Территория, прилегающая к храму является излюбленным местом отдыха реутовчан. Здесь проложены дорожки со скамейками и освещением, а неподалеку разбит молодой яблоневый сад. Но, как и весь парк, этот участок нуждается в обновлении.

Храм имеет большое значение для верующих. Сейчас в нем работает воскресная школа и ведется большая работа по духовному воспитанию.

Напомним, храм был построен и освящен в Реутове в 1999 году (3 октября исполнилось ровно 25 лет с этого момента). Он стал первым православным храмом, построенным в городе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.