В Реутове бесплатно вакцинируют домашних животных от бешенства

Жителям Реутова напомнили об опасности бешенства — смертельного вирусного заболевания, поражающего нервную систему человека и животных. Инфекция передается через укусы и царапины зараженных животных, а также при контакте со слюной больного животного. Единственный надежный способ защиты — своевременная вакцинация питомцев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кроме прививки от опасного заболевания, на выездном приеме владельцы смогут чипировать питомцев. Услуга платная, но благодаря чипу животное можно будет проще и быстрее найти в случае потери.

В Подмосковье действует закон об обязательной регистрации домашних животных. Сделать это можно через портал госуслуг, чип устанавливается после регистрации.

В Реутове бесплатная вакцинация препаратом «Рабикан» домашних животных от бешенства пройдет 27 марта и 16 мая с 11:00 до 12:00 у входа в парк «Фабричный пруд». Всем владельцам рекомендуется воспользоваться этой возможностью и защитить своих питомцев и себя от опасного заболевания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.